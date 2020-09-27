Урезанный iPhone 12 Mini — компактный айфон могут лишить поддержки 5G
«Медленный» айфон за 700 долларов.
Эксперт Том Форте (Tom Forte) из The Wall Street Journal заявил, что купертиновцы лишат iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном 5G-модема. Сделано это ради экономии при производстве и сохранения ценника на уровне приемлемых 700 долларов.
Ранее по сети расползлись слухи о том, что компактный айфон нового поколения также будет лишен флагманского чипсета A14 Bionic. Вместо этого купертиновцы установят в него другую SoC под названием B14 (отличается от A14 сниженными частотами работы ядер).
Если эти данные подтвердятся, то iPhone 12 Mini станет своего рода урезанной моделью, лишенной одновременно и быстрого интернета и топового чипа.
Также сегодня в сети появились качественные рендеры новинки. Ими поделился инсайдер в своем твиттере.
Here's a realistic iPhone 12 mockup 🔥🔥#iphone12 #apple #iphone pic.twitter.com/5O4W18QG9z
— Tech Score (@TechScoreNY) September 27, 2020
Напомним, что этой осенью (возможно, что это случится 13 октября) Apple представит сразу четыре новых айфона. Это iPhone 12 Mini, iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном, а также топовые 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.
Источник: ITHome
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А я бы урезал iphone 12 max. Он ведь для людей с ограчиченными возможностями. Для слабовидящих с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Зачем убогим инвалидам 5ге и сверхбыстрые чипсеты? Сколько лет просят этих дебилов сделать дорогой и маленький полноценный аппарат, а они опять широкоэкранное барахло продвигают. Хотя, что с них взять с америкосов недоделанных, где 10% неграмотных негров поставили в угол и до поноса напугали 90% белого крутого населения.
😀😀😀😀