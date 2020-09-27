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Урезанный iPhone 12 Mini — компактный айфон могут лишить поддержки 5G

27 Сен, 2020

Урезанный iPhone 12 Mini — компактный айфон могут лишить поддержки 5G

«Медленный» айфон за 700 долларов.

Эксперт Том Форте (Tom Forte) из The Wall Street Journal заявил, что купертиновцы лишат iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном 5G-модема. Сделано это ради экономии при производстве и сохранения ценника на уровне приемлемых 700 долларов.

Ранее по сети расползлись слухи о том, что компактный айфон нового поколения также будет лишен флагманского чипсета A14 Bionic. Вместо этого купертиновцы установят в него другую SoC под названием B14 (отличается от A14 сниженными частотами работы ядер).

Если эти данные подтвердятся, то iPhone 12 Mini станет своего рода урезанной моделью, лишенной одновременно и быстрого интернета и топового чипа.

Также сегодня в сети появились качественные рендеры новинки. Ими поделился инсайдер в своем твиттере.

Напомним, что этой осенью (возможно, что это случится 13 октября) Apple представит сразу четыре новых айфона. Это iPhone 12 MiniiPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном, а также топовые 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Источник: ITHome

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2 комментария

  1. Gorynych5:
    27.09.2020 в 12:47

    А я бы урезал iphone 12 max. Он ведь для людей с ограчиченными возможностями. Для слабовидящих с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Зачем убогим инвалидам 5ге и сверхбыстрые чипсеты? Сколько лет просят этих дебилов сделать дорогой и маленький полноценный аппарат, а они опять широкоэкранное барахло продвигают. Хотя, что с них взять с америкосов недоделанных, где 10% неграмотных негров поставили в угол и до поноса напугали 90% белого крутого населения.

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