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Установите macOS Big Sur 11.2.2, чтобы спасти свой MacBook от повреждений

26 Фев, 2021

Установите macOS Big Sur 11.2.2, чтобы спасти свой MacBook от повреждений

Во всем виноваты несовместимые концентраторы USB-C.

Обновление macOS Big Sur 11.2.2 уже доступно всем. Особенно на апдейт стоит обратить внимание владельцам MacBook Air и MacBook Pro.

Выяснилось, что некоторые модели этих ноутбуков подвержены багу. Они могут быть повреждены сторонними док-станциями и концентраторами USB-C.

Установка macOS Big Sur

macOS Big Sur 11.2.2 устраняет ошибку. Проблема наблюдалась на MacBook Pro 2019 и новее (а также MacBook Air 2020 и новее).

Сколько точно пользователей пострадало – неизвестно. Apple просто выпустила macOS Big Sur 11.2.2 – без особых комментариев.

Как установить? Откройте “Системные настройки” и зайдите в меню “Обновление программного обеспечения”.

Источник: imore.com

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