Установите macOS Big Sur 11.2.2, чтобы спасти свой MacBook от повреждений
Во всем виноваты несовместимые концентраторы USB-C.
Обновление macOS Big Sur 11.2.2 уже доступно всем. Особенно на апдейт стоит обратить внимание владельцам MacBook Air и MacBook Pro.
Выяснилось, что некоторые модели этих ноутбуков подвержены багу. Они могут быть повреждены сторонними док-станциями и концентраторами USB-C.
macOS Big Sur 11.2.2 устраняет ошибку. Проблема наблюдалась на MacBook Pro 2019 и новее (а также MacBook Air 2020 и новее).
Сколько точно пользователей пострадало – неизвестно. Apple просто выпустила macOS Big Sur 11.2.2 – без особых комментариев.
Как установить? Откройте “Системные настройки” и зайдите в меню “Обновление программного обеспечения”.
Источник: imore.com
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