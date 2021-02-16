Установите обновление watchOS 7.3.1, если ваши Apple Watch не заряжаются

Также Apple предлагает бесплатный ремонт.

Хорошая новость для владельцев Apple Watch Series 5 и Apple Watch SE. Особенно для столкнувшихся с неприятным багом в watchOS 7.2 и 7.3.

Речь об отсутствии зарядки в режиме Power Reserve. Ошибка наблюдается у незначительного количества пользователей.

К счастью, есть лекарство. Apple выпустила апдейт watchOS 7.3.1. Он призван устранить недочет.

После обновления Apple Watch Series 5 и SE заработают нормально. Проблема с Power Reserve исчезнет.

Как быть тем, кого прошивка watchOS 7.3.1 не спасла? Apple готова оказать помощь пострадавшим.

Компания бесплатно починит все Apple Watch, которые не заряжаются после watchOS 7.3.1. Желающих ждут в службе поддержки.

Источник: imore.com

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