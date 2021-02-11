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Устройство GrayKey для разблокировки любого iPhone и правда существует — показываем, как оно выглядит

11 Фев, 2021

Устройство GrayKey для разблокировки любого iPhone и правда существует — показываем, как оно выглядит

Поможет вскрыть любой смартфон.

Думали, что «ключа» к заблокированным айфонам не существует? Как бы не так! Он есть. И называется GrayKey. С помощь «Серого Ключа» можно взломать каждый iPhone максимально быстро и просто.

Но обычные пользователи, и это нормально, такое устройство заполучить не смогут. По крайней мере, легальным способом.

GrayKey создан для спецслужб США. Иногда также используется полицией.

К сожалению, не раскрывается, как именно работает эта чудо-штука, но мы видим, что внутри нее находится SSD-накопитель от компании SanDisc и ARM-чипсет производства Compulab.

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1 Комментарий

  1. Denikin18:
    11.02.2021 в 21:24

    Что один человек сделал то второй завсегда сломать сможет.

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