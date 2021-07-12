Увы, но LiDAR в iPhone 13 и 13 mini не будет

Одни расстройства.

Сначала стало известно, что Apple не поставит в базовый iPhone 13 и компактный iPhone 13 mini 120-герцовые OLED-панели с адаптивной частотой обновления. А теперь инсайдер заявляет, что и LiDAR «простым» айфонам не достанется. Как и в случае с крутыми экранами, лазерный дальномер окажется эксклюзивом премиальных айфонов.

Заявил об этом инсайдер под ником Dylandkt.

LiDAR will only be coming to the pro iPhone models. Earlier this year it seemed Apple wanted to release all iPhone 13/12S models with LiDAR but due to one reason or another, it won’t be happening this year. — Dylan (@dylandkt) July 11, 2021

Причины? Все те же. Удешевление производства… Ну и проблемы с комплектующими. Изначально, по словам типстера, купертиновцы планировали добавить LiDAR в 13 и 13 mini. Но, увы, не срослось.

Да, лазерный дальномер, конечно, хорош. Но не настолько, чтоб мы сильно переживали. А вот за OLED LTPO панели по-настоящему обидно. Это важное нововведение.

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