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Увы, но LiDAR в iPhone 13 и 13 mini не будет

12 Июл, 2021

Увы, но LiDAR в iPhone 13 и 13 mini не будет

Одни расстройства.

Сначала стало известно, что Apple не поставит в базовый iPhone 13 и компактный iPhone 13 mini 120-герцовые OLED-панели с адаптивной частотой обновления. А теперь инсайдер заявляет, что и LiDAR «простым» айфонам не достанется. Как и в случае с крутыми экранами, лазерный дальномер окажется эксклюзивом премиальных айфонов.

iPhone 13

Заявил об этом инсайдер под ником Dylandkt.

Причины? Все те же. Удешевление производства… Ну и проблемы с комплектующими. Изначально, по словам типстера, купертиновцы планировали добавить LiDAR в 13 и 13 mini. Но, увы, не срослось.

Да, лазерный дальномер, конечно, хорош. Но не настолько, чтоб мы сильно переживали. А вот за OLED LTPO панели по-настоящему обидно. Это важное нововведение.

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