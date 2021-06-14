Увы, но Samsung Galaxy S21 FE не выйдет — разбираемся в причинах

Отменили. Почему!?

Один из самых ожидаемых смартфонов лета 2021 года, Samsung Galaxy S21 FE, к сожалению, пошел под нож. Samsung приостановила производство. Гаджет мы не увидим.

Почему?

Что говорит сама Samsung

Представители Samsung утверждают, что причина в дефиците чипсетов Snapdragon 888. Якобы их так мало, что массовый выпуск Galaxy S21 FE невозможен. Поставить на рынок достаточно смартфонов корейский техногигант не сможет. А, следовательно, смысла в его выпуске нет вовсе.

А что думают эксперты

Но такое объяснение кажется довольно странным. Зачем отменять выпуск смартфона, который уже начали серийно производить? Даже если деталей недостаточно, со временем их поставки наладятся.

Инсайдер под ником Ice Universe (весьма авторитетный) уверен, что причина в другом. Он считает, что инженеры Samsung попросту обнаружили конструктивную проблему. Он предполагает, что все дело в аккумуляторе. Он слишком сильно греется. Выпускать в таком виде его нельзя, ведь могут возникнуть проблемы, как со злополучным Galaxy Note 7 (он, напомним, грелся, плавился, а порой, так и вовсе, взрывался). Твит об этом, впрочем, уже почему-то удален.

Переделывать Galaxy S21 FE полностью, чтобы устранить этот недочет, увы, займет слишком много времени, а еще будет стоить целое состояние. В Samsung смысла во всем этом не видят. Боссы компании решили, что проще вовсе отменить выпуск гаджета.

Что думаем мы

Мы больше склонны верить объяснению господина Ice Universe. Но продолжаем надеяться, что Galaxy S21 FE все-таки будет выпущен. Просто не в августе, а в октябре или ноябре.

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