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Увы, но стекло iPhone 12 легко царапается — примеры на фото

27 Окт, 2020

Увы, но стекло iPhone 12 легко царапается — примеры на фото

Ceramic Shield не справляется.

К сожалению, на слезшей краске, никакой автономности и опасных острых гранях проблемы новеньких айфонов не заканчиваются. Теперь пользователи жалуются на то, что стекло iPhone 12 и iPhone 12 Pro легко царапается.

И это, несмотря на хваленную Ceramic Shield, которая, по словам представителей Apple, должна была обеспечить почти что ультимативную защиту экранам смартфонов.

В сети появилось множество фотографий с дисплеями Айфон 12 и Айфон 12 Про. На них мы видим царапины и сколы. И кадры сделаны прямо в магазинах Apple! То есть, аппараты еще не успели поносить в карманах, сумках и так далее.

Устойчивость к царапинам, судя по заметке на китайском новостном портале MyDrivers, у серии iPhone 12 такая же, как и модельного ряда iPhone 11.

Кроме того, iPhone 12 в тесте прочности стекла, проведенного MobileReviewsEh, набрали лишь 6 баллов (столько же набирают и другие современные устройства).

Таким образом, как только купите новый айфон, сразу же клейте на него защитное стекло или пленку — лишним не будет.

Напомним, что Apple обещала повышенную в 4 раза защиту экрана и в 2 раза — задней панели.

Источник: MyDrivers

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1 Комментарий

  1. Denikin18:
    27.10.2020 в 14:53

    какая неожиданность))))))))))

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