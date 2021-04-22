Ужас! iPad Pro 2021 за 400 000 рублей — не фантастика, а реальность

В России, оказывается, не так дорого.

Где самые дорогие iPad Pro 2021? Не поверите, но это Бразилия. Они там более чем в 2 раза дороже, нежели в США. Так, самый простой одиннадцатый iPad Pro с накопителем на 128 ГБ стоит там аж $1938. В США такая версия обойдется $799. А топовый 12-дюймовый iPad Pro с mini-LED и 2 ТБ флэш-памяти оценен в Бразилии в $5385. Это более 400 000 рублей!

С таблицами цен вы можете ознакомиться по ссылке. У нас все весьма неплохо. От $1017 до $2869.

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