Ужас! С iPhone 12 слазит краска

Отслоение краски — бич новых айфонов.

Мы уже писали, что обладатели новых Айфон 12 и Айфон 12 Про в шоке от времени автономной работы устройств. Теперь же выясняется, что это не единственная беда смартфонов. Выявлена еще одна существенная проблема — с iPhone 12 и iPhone 12 Pro слазит краска!

Об этом рассказал блогер из Китая, у которого в Weibo (популярная социальная сеть в Поднебесной) миллионы подписчиков. Из-за «острой» формы корпуса страдает комфорт при использовании. Он также отметил, что новые айфоны слишком скользкие.

Через несколько дней активного использования блогер столкнулся с отслоением краски. Она начала слазить с металлической поверхности. И с ним сразу же согласились другие «счастливые» обладатели яблочных смартфонов — у них та же беда.

Более того, об этой проблеме заявили посетители форума портала MacRumors. Там же сказано, что сильнее всего подвержен отслоению краски iPhone 12 Pro в серебристой расцветке. А меньше всего — в золотистой (его и берем!).

Как быть? Поместить iPhone 12/iPhone 12 Pro в чехол сразу после покупки.

Источник: MacRumors

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