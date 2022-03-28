Уже летом в России могут начаться проблемы с сотовой связью
Всему виной проблемы с импортным оборудованием.
Издание «Коммерсантъ» побеседовало с представителям крупных операторов мобильной связи. Настрой последних — исключительно пессимистичный. Почему? А потому, что они считают, что уже летом 2022 года россияне могут начать испытывать проблемы при звонках и мобильном серфинге по сети. Дефицит оборудования грозит перебоями со связью.
Сейчас цены на телекоммуникационное оборудование выросли примерно на 40%. Дальше рост может превысит 80%, считают эксперты.
Что делать? Специалисты считают, что нужно временно прекратить расширять сети и строить новые станции. Имеющееся в стране оборудование следует использовать для поддержания устойчивости того, что есть.
При этом, что любопытно, в Минцифры России считают, что никаких проблем нет. Панические настроения там отвергают, заявляя, что всё в общем-то нормально. Инфраструктура работает и продолжит работать в штатном режиме.
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