Уже летом в России могут начаться проблемы с сотовой связью

Всему виной проблемы с импортным оборудованием.

Издание «Коммерсантъ» побеседовало с представителям крупных операторов мобильной связи. Настрой последних — исключительно пессимистичный. Почему? А потому, что они считают, что уже летом 2022 года россияне могут начать испытывать проблемы при звонках и мобильном серфинге по сети. Дефицит оборудования грозит перебоями со связью.

Сейчас цены на телекоммуникационное оборудование выросли примерно на 40%. Дальше рост может превысит 80%, считают эксперты.

Что делать? Специалисты считают, что нужно временно прекратить расширять сети и строить новые станции. Имеющееся в стране оборудование следует использовать для поддержания устойчивости того, что есть.

При этом, что любопытно, в Минцифры России считают, что никаких проблем нет. Панические настроения там отвергают, заявляя, что всё в общем-то нормально. Инфраструктура работает и продолжит работать в штатном режиме.

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