Уже не просто фитнес-браслет. Раскрыты особенности Xiaomi Mi Band 5

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Разрабатываемый компанией Xiaomi фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 будет оснащен увеличенным 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с узкими рамками. Согласно свежей информации от инсайдеров издания TizenHelp, экран нового гаджета Xiaomi будет иметь повышенную яркость и контрастность для более комфортного использования в солнечные дни.

Вместе с увеличением экрана Mi Band 5 разработчики Xiaomi в очередной раз переработают интерфейс гаджета. Обновление будет необходимо, поскольку на 1,2-дюймовом экране сможет умещаться больше контента. Для сравнения, диагональ экрана Mi Band 4 составляет 0,95 дюйма.

Другим важным нововведением Xiaomi Mi Band 5 станет поддержка платежной системы Google Pay. За счет этого глобальную версию Mi Band 5 с модулем NFC можно будет использовать для выполнения бесконтактных платежей вне Китая.

В настоящее время при помощи Xiaomi Mi Band 4 с модулем NFC можно оплачивать покупки только в Китае. В других странах опция не работает.

Выход Xiaomi Mi Band 5 может состояться во второй половине 2020 года. По предыдущим данным, цена новинки составит 179 юаней (около 1900 рублей).

Источник: TH.

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