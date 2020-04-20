Узкая «монобровь» iPhone 12 подтверждена

Она точно остается.

Apple оснастит смартфоны из линейки iPhone 12 уменьшенной верхней рамкой дисплея. Согласно опубликованным чертежам с производства iPhone 12, верхняя рамка уменьшится примерно в два раза по сравнению с предшествующими смартфонами Apple.

Новые чертежи iPhone 12 опубликовал проверенный инсайдер Джон Проссер, ранее верно раскрывший особенности и дату выхода iPhone SE 2-го поколения. Согласно обнародованным изображениям, Apple сумеет уместить все компоненты системы камер TrueDepth на компактной верхней рамке.

В уменьшенной вдвое рамке разместятся инфракрасная камера, датчик приближения, проектор точек, датчик освещенности и основная фронтальная камера. Все эти компоненты необходимы для работы функции распознавания лица Face ID.

Также схематические изображения iPhone 12 подтвердили предыдущую утечку о том, что Apple уменьшит рамки по периметру экрана смартфонов нового поколения. За счет этого компания сможет увеличить диагонали экранов новых смартфонов без значительного увеличения габаритов.

Источник: Twitter.

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