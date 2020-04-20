Новости

Узкая «монобровь» iPhone 12 подтверждена

20 Апр, 2020

Узкая «монобровь» iPhone 12 подтверждена

Она точно остается.

Apple оснастит смартфоны из линейки iPhone 12 уменьшенной верхней рамкой дисплея. Согласно опубликованным чертежам с производства iPhone 12, верхняя рамка уменьшится примерно в два раза по сравнению с предшествующими смартфонами Apple.

Узкая «монобровь» iPhone 12 подтверждена

Новые чертежи iPhone 12 опубликовал проверенный инсайдер Джон Проссер, ранее верно раскрывший особенности и дату выхода iPhone SE 2-го поколения. Согласно обнародованным изображениям, Apple сумеет уместить все компоненты системы камер TrueDepth на компактной верхней рамке.

В уменьшенной вдвое рамке разместятся инфракрасная камера, датчик приближения, проектор точек, датчик освещенности и основная фронтальная камера. Все эти компоненты необходимы для работы функции распознавания лица Face ID.

Также схематические изображения iPhone 12 подтвердили предыдущую утечку о том, что Apple уменьшит рамки по периметру экрана смартфонов нового поколения. За счет этого компания сможет увеличить диагонали экранов новых смартфонов без значительного увеличения габаритов.

Источник: Twitter.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Oscar movies

Где выгодно купить