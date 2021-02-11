Узнайте точную дата выпуска Samsung Galaxy A52 прямо сейчас

Уже не за горами.

Galaxy A52 – один из самых долгожданных смартфонов среднего класса от Samsung. Утечек о нем было много. Увы, без достоверной даты выхода.

Однако инсайдерам удалось узнать новые подробности. Согласно источникам, релиз Galaxy A52 состоится в последнюю неделю марта.

Заметьте – речь идет о выпуске устройства. Когда телефон можно будет купить. Официальный анонс произойдет еще раньше.

О характеристиках есть только слухи. 4G-версии приписывают 6,5-дюймовый экран, процессор Snapdragon 720G, 8 ГБ ОЗУ, накопитель объемом 128 ГБ, фронтальный объектив на 32 МП, четверную тыльную камеру и аккумулятор емкостью 4500 мАч.

За такую конфигурацию попросят около $400. Хочется большего? Тогда готовьте деньги на Galaxy A52 с модемом 5G. Он создан на базе Snapdragon 750G и стоит примерно $473.

Источник: phonearena.com

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