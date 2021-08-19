В 2011 году Apple могла выпустить iPhone nano
iPod nano помните?
На просторах сети было обнаружено неизвестное ранее письмо Стива Джобса. В нем глава Apple пишет о плане по выпуску смартфона под названием iPhone nano.
Представить устройство должен был дизайнер Джони Айвс (он уже в Apple не работает, прискорбный факт).
По слухам, nano мог стать своего рода недорогой и компактной версией четверки (iPhone 4). Стоить смартфон должен был порядка 400 долларов, технически же планировалось почти точная копия старшей модели, но в более дешевом корпусе без стекла сзади.
Что-то вроде iPhone 5c в общем-то.
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