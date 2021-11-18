В 2021 году в России будет продано 4,5 млн iPhone — исторический рекорд

Рекордные показатели.

«Известия», сославшись на информацию от GS Group, пишут, что в этом году в РФ уже реализовано на 35% больше айфонов, чем за тот же период минувшего года. Уже реализовано 3,3 миллиона девайсов от Apple.

Поставки вырастут до 4,5 миллиона до конца декабря. И это будет исторический рекорд, даже больше, чем в успешном 2017-м. Для сравнения, в 2020-м году в Российскую Федерацию привезли 3,96 миллиона айфонов, в 2019-м — 3,39 млн, в 2018-м — 4,2 миллиона, в 2017-м — 4,3 миллиона, а в 2016-м — 3,46 миллиона.

К слову, в сети «М.Видео–Эльдорадо» рапортуют об существенном росте продаж айфонов. Речь идет о цифре в 40%. Из новых моделей активнее всего берут топовые: Айфон 13 Про и Айфон 13 Про Макс.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)