В 2022 году Apple будет использовать 3-нм чипы — они лягут в основу iPhone 14, новых iPad и Mac

Не скоро.

Портал GSMArena сообщает, что Apple уже забронировала на 2022 год производственные мощности у TSMC для изготовления 3-нм чипов, которые будут использованы в следующих устройствах купертиновцев.

Вероятно, что речь идет, как о новых Mac’ах с новым поколением чипа M1 (возможно, что его назовут M2), так и о планшетах iPad и смартфонах iPhone 14 c A16 Bionic внутри.

Что касается 2021 года, то в iPad, iPhone 13 и новые Mac с вероятностью в 99% установят 5-нм чипы (или 5-нм+).

Напомним, что, по слухам, в следующем году мы также увидим четыре версии айфона — iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Источник: GSMArena

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)