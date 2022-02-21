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В 2022 году Apple выпустит 4 компьютера Mac с чипом M2

21 Фев, 2022

В 2022 году Apple выпустит 4 компьютера Mac с чипом M2

Верим и ждем.

Марк Гурман, аналитик и автор Bloomberg, уверен, что в этом году купертиновцы анонсируют и выпустят сразу 4 новых компьютера/ноутбука Mac. Также сообщается, что на 2022-й год запланирован полный переход на чипы M1/M2. От услуг Intel самая дорогая компания по капитализации в мире наконец-то откажется.

Apple Silicone M2

Предполагается, что новые компьютеры Mac будут базироваться на процессоре M2. Массовое производство чипа уже начато.

В чем преимущества перед M1? Он быстрее, хотя остается 8-ядерным. И графических ядер тут не восемь, а сразу десять.

О каких компьютерах идет речь, какие будут базироваться на M2?

  1. MacBook Pro c дисплеем на 13 дюймов. Базовая модель.
  2. MacBook Air 2022.
  3. iMac с экраном на 24 дюйма.
  4. Компактный Mac mini 2022.

Также не исключен выпуск iMac Pro. Но не на M2, а на M1 Pro/M1 Max.

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