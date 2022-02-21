В 2022 году Apple выпустит 4 компьютера Mac с чипом M2
Верим и ждем.
Марк Гурман, аналитик и автор Bloomberg, уверен, что в этом году купертиновцы анонсируют и выпустят сразу 4 новых компьютера/ноутбука Mac. Также сообщается, что на 2022-й год запланирован полный переход на чипы M1/M2. От услуг Intel самая дорогая компания по капитализации в мире наконец-то откажется.
Предполагается, что новые компьютеры Mac будут базироваться на процессоре M2. Массовое производство чипа уже начато.
В чем преимущества перед M1? Он быстрее, хотя остается 8-ядерным. И графических ядер тут не восемь, а сразу десять.
О каких компьютерах идет речь, какие будут базироваться на M2?
- MacBook Pro c дисплеем на 13 дюймов. Базовая модель.
- MacBook Air 2022.
- iMac с экраном на 24 дюйма.
- Компактный Mac mini 2022.
Также не исключен выпуск iMac Pro. Но не на M2, а на M1 Pro/M1 Max.
Полезно знать:
- MacBook Pro с чипом M2 будет лишен дисплея ProMotion
- MacBook Pro с чипом M2 можно будет купить уже в этом году
- MacBook Air следующего поколения будет работать на чипсете M2
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