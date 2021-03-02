В 2022 году Apple выпустит iPhone как с «челкой», так и без
Минг-Чи Куо ошибается редко.
Легендарный типстер Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что в следующем году линейка iPhone 14 (или все-таки iPhone 13, если в этом году купертиновцы представят серию iPhone 12S) будет состоять из моделей как с «челкой», так и без.
Версий без, вероятно, будет две. Речь идет о iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.
Как будут выглядеть такие айфоны? Примерно так, как современные Самсунги с селфи-камерой в дисплее (посередине, справа или слева сверху). Кроме того, такие смартфоны смогут похвастаться автофокусом во фронтальных камерах.
Ну а в более отдаленном будущем все айфоны будут выпускаться без челки.
Источник: MacRumors
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