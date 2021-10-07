В AirPods Pro добавили режим Общения — собеседника теперь лучше слышно
Полезная фича.
Apple добавила в свои премиальные наушники AirPods Pro поддержку режима Общения. Достаточно обновиться до версии 4A400. Что это значит? Речь не о звонке! Наушники концентрируются на речи человека, который находится рядом. Это что-то вроде продвинутого прозрачного режима.
Теперь, даже если вы в наушниках и слушаете музыку, разговаривать также можно без проблем. Как в комнате, где звучат песни.
Как включить этот режим?
- Пройдите по пути Настройки → Универсальный доступ → Аудиовизуализация → Адаптация наушников
- Просто включите адаптацию
- Внизу найти Режим прозрачности
- В нем включите режим Общения
Всё просто. Да, работает только в связке с iPhone, на котором стоит операционная система iOS 15.
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