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В AirPods Pro добавили режим Общения — собеседника теперь лучше слышно

7 Окт, 2021

В AirPods Pro добавили режим Общения — собеседника теперь лучше слышно

Полезная фича.

Apple добавила в свои премиальные наушники AirPods Pro поддержку режима Общения. Достаточно обновиться до версии 4A400. Что это значит? Речь не о звонке! Наушники концентрируются на речи человека, который находится рядом. Это что-то вроде продвинутого прозрачного режима.

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Теперь, даже если вы в наушниках и слушаете музыку, разговаривать также можно без проблем. Как в комнате, где звучат песни.

Как включить этот режим?

  • Пройдите по пути Настройки → Универсальный доступ → Аудиовизуализация → Адаптация наушников
  • Просто включите адаптацию
  • Внизу найти Режим прозрачности
  • В нем включите режим Общения

Всё просто. Да, работает только в связке с iPhone, на котором стоит операционная система iOS 15.

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