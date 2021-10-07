В AirPods Pro добавили режим Общения — собеседника теперь лучше слышно

Полезная фича.

Apple добавила в свои премиальные наушники AirPods Pro поддержку режима Общения. Достаточно обновиться до версии 4A400. Что это значит? Речь не о звонке! Наушники концентрируются на речи человека, который находится рядом. Это что-то вроде продвинутого прозрачного режима.

Теперь, даже если вы в наушниках и слушаете музыку, разговаривать также можно без проблем. Как в комнате, где звучат песни.

Как включить этот режим?

Пройдите по пути Настройки → Универсальный доступ → Аудиовизуализация → Адаптация наушников

Просто включите адаптацию

Внизу найти Режим прозрачности

В нем включите режим Общения

Всё просто. Да, работает только в связке с iPhone, на котором стоит операционная система iOS 15.

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