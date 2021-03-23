В Android-смартфонах по всему миру вылетают приложения. Что происходит и как исправить?
Странный глюк.
Ваш смартфон на Android? Вероятно, вы уже столкнулись с необычным багом. Многие приложения внезапно закрываются или вылетают без причины.
Об этом сообщают пользователи из самых разных стран. Как заметили в одном интернет-издании, Android охватила эпидемия.
Началось все ночью и продолжилось утром. Проблема не обошла стороной даже Gmail, Google Pay и банковское ПО. Жалобы на ошибку появились в Twitter и других соцсетях.
Google в курсе проблемы. Разработчики Android выяснили, в чем беда. Виноват системный компонент WebView (отвечающий за отображение веб-контента).
Компания оперативно выпустила исправление. Чтобы глюк пропал, нужно установить Android System WebView 89.0.4389.105 из Google Play. Также Google рекомендует обновить браузер Chrome до актуальной версии.
Источник: engadget.com
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