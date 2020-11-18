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В Англии Apple обокрали на полмиллиарда рублей﻿

18 Ноя, 2020

В Англии Apple обокрали на полмиллиарда рублей﻿

Теперь грабители могут открыть свой магазин.

Грабители опустошили целый грузовик с продукцией Apple на $6,6 млн или более 510 млн руб. Без стрельбы и погони. Подробности у нас. Поехали!

Police London

10 ноября 2020 целый грузовик с техникой Apple был взят на абордаж. Оружие не использовали, силу не применяли. Только угрожали пока перетаскивали добычу в свой грузовик. Утащили 48 поддонов с iPhone, iPad, AirPods и другой техникой Apple.

По горячим следам удалось отыскать грузовик грабителей, но к тому времени он был уже пуст.

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