В Англии Apple обокрали на полмиллиарда рублей
Теперь грабители могут открыть свой магазин.
Грабители опустошили целый грузовик с продукцией Apple на $6,6 млн или более 510 млн руб. Без стрельбы и погони. Подробности у нас. Поехали!
10 ноября 2020 целый грузовик с техникой Apple был взят на абордаж. Оружие не использовали, силу не применяли. Только угрожали пока перетаскивали добычу в свой грузовик. Утащили 48 поддонов с iPhone, iPad, AirPods и другой техникой Apple.
По горячим следам удалось отыскать грузовик грабителей, но к тому времени он был уже пуст.
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