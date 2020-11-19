В Apple признали проблемы с дисплеем в новых iPhone 12

Компания уже работает над решением вопроса.

Согласно информационному порталу MacRumors, в Apple согласились, что на некоторых iPhone 12 имеются проблемы с дисплеем. Часть из них представлена в этой статье. Компания даже выслала внутренний документ некоторым поставщикам услуг, в котором подробно описываются эти недочеты.

У дисплеев Айфон 12 действительно существуют проблемы, из-за которых пользователи сталкиваются с мерцанием экрана, неестественным зеленым оттенком, неправильной настройкой освещения и другими сложностями.

В компании просят поставщиков услуг пока что воздержаться от ремонта устройств. В Apple документируют, что вероятнее всего проблемы связаны с программным обеспечением, поэтому они могут быть исправлены после выхода предстоящего обновления iOS.

Если верить жалобам пользователей, проблема возникает тогда, когда яркость дисплея установлена ​на 90% или ниже. Чаще всего с ними сталкиваются после обновления iOS 14, iOS 14.1, iOS 14.2 а также в бета-версии iOS 14.3. Надеемся, что Apple действительно удастся решить проблему. Подобные недочеты на старте новых устройств могут вызвать большое разочарование у преданных фанатов Apple.

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