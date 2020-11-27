В Apple запатентовали новую сенсорную панель для MacBook с технологией Force Touch

Возможно, мы увидим ее в 2021 году.

Пока все ждут обновленные MacBook в 2021 году, в управлении по патентам и товарным знакам США появилась интересная заявка, в которой есть упоминание об обновленном Touch Bar. Выглядит он точно так же, как и текущая сенсорная панель, за исключением того, что в ней будет присутствовать функция Force Touch.

Датчики Force Touch были представлены еще в Apple Watch первого поколения. Благодаря такой технологии пользователь может определять силу нажатия на экран для выполнения различных действий в зависимости от интенсивности прикосновения.

Позднее такая технология была представлена ​​в трекпаде MacBook образца 2015 года. Именно благодаря ей он мог работать так же, как обычный трекпад, но без использования механической клавиши. Позднее iPhone 6s получил 3D Touch, который, по сути, представляет собой ту же технологию.

И хотя сейчас Apple Watch не поддерживает Force Touch, в Apple все еще вынашивают планы добавить эту функцию. Новый патент был создан в мае 2019 года, и согласно нему, он обеспечит Force Touch на сенсорной панели ноутбуков. Звучит интересно!

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