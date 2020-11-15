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В BigSur появилось упоминание о Macbook с сенсорным экраном

15 Ноя, 2020

В BigSur появилось упоминание о Macbook с сенсорным экраном

Тачскрин в новых ноутбуках?

C появлением MacOS 11 Big Sur у пользователей появилась новая надежда на возможный выпуск ноутбуков с сенсорными экранами. Поводом для таких предположений послужило одно из изображений в App Store.

Macbook с сенсорным экраном

Разработчик Луи Мантиа увидел на одной из страниц приложения занимательную картинку, на которой изображена человеческая рука, нажимающая на виджеты и другие элементы пользовательского интерфейса macOS Big Sur. Соответствующую заметку Луи опубликовал на своем Twitter канале.

С выходом macOS Big Sur в Apple еще больше снизили дистанцию между компьютерами Mac, а также мобильными операционными системами iPadOS и iOS. Такой шаг заставил некоторых пользователей поверить, что в будущем в компании могут заняться внедрением сенсорного интерфейса на Mac.

Ранее один из разработчиков Крейг Федериги опроверг слухи о скором выходе версии macOS с сенсорным экраном. Но также Федериги не отрицал, что следующие версии macOS могут поддерживать сенсорный ввод. И, действительно, в начале 2020 года в Apple запатентовала сенсорные системы команд для macOS.

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