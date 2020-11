В BigSur появилось упоминание о Macbook с сенсорным экраном

Тачскрин в новых ноутбуках?

C появлением MacOS 11 Big Sur у пользователей появилась новая надежда на возможный выпуск ноутбуков с сенсорными экранами. Поводом для таких предположений послужило одно из изображений в App Store.

Разработчик Луи Мантиа увидел на одной из страниц приложения занимательную картинку, на которой изображена человеческая рука, нажимающая на виджеты и другие элементы пользовательского интерфейса macOS Big Sur. Соответствующую заметку Луи опубликовал на своем Twitter канале.

С выходом macOS Big Sur в Apple еще больше снизили дистанцию между компьютерами Mac, а также мобильными операционными системами iPadOS и iOS. Такой шаг заставил некоторых пользователей поверить, что в будущем в компании могут заняться внедрением сенсорного интерфейса на Mac.

so… they removed the hand, and with it, the whole animation, it’s just a static image now pic.twitter.com/zhDDUX9FZE

— Louie Mantia, Jr. (@Mantia) November 13, 2020