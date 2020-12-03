В Бразилии отвоевали право добавлять в комплектацию с iPhone зарядное устройство

Справедливость восторжествовала, но пока лишь частично.

Теперь Apple вынуждены добавлять адаптер питания для последних ревизий iPhone, включая iPhone 12. Это коснулось бразильского штата Сан-Паулу. Напомним, что теперь технологический гигант из Купертино добавляет в коробку с айфонами только кабель. Ни наушников, ни зарядного блока, ни радости для владельцев, которые только что купили устройство.

В Apple такой шаг оправдывают заботой об экологии планеты, мол, не потребуется создавать партию новых устройств, в которых используется пластик, да и выбросов углерода будет меньше. Но мы все-же склоняемся к тому, что производитель просто хочет сэкономить на комплектации.

Существует еще один чуть менее заметный фактор – коробка с новыми айфонами «похудела» почти вдвое. А это значит, что за одну перевозку устройств в другой город/страну можно тратить меньше денег. Profit. Но вернемся к Сан-Паулу.

Агентство по защите прав потребителей этого городка выбрало сторону покупателей, и теперь Apple предоставить зарядное устройство с моделями iPhone 12 клиентам, которые их запрашивают. Для этого в агентстве ссылаются на кодекс защиты прав потребителей Бразилии. Также там уверены, что Apple недостаточно объяснили экологическую выгоду для потребителей. Такие дела!

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