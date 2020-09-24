В чем подвох, Realme?

Дешево не значит плохо.

Realme в какой раз приятно удивляет своих фанатов. Компания, выпускающая недорогие, но качественные смартфоны, представила шикарный бюджетник, который уже будет доступен в пятницу для индийского рынка.

Компания Realme представила смартфоны Realme Narzo 20a, Realme Narzo 20 и Realme Narzo 20 pro. Все 3 смартфона обладают хорошими характеристиками для своей стоимости.

Начнем с самой младшей модели Realme Narzo 20a обладает 6,5-дюймовым экраном, 11 нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 665, набирающим в Antutu 125 000, тройной основной камерой на 12 мП, аккумулятором на 5000 мАч и 11 андроидом с Realme UI 2.0.

Средний смартфон Realme Narzo 20 уже можно отнести к игровым бюджетникам: экран диагональю – 6,5, тройная камера на 48 мП, Mediatek Helio g85, набирающий в Antutu 208 000, аккумулятор на 6 000 мАч, андроид 11 с Realme UI 2.0.

Старший и самый интересный из этой тройки смартфон Realme Narzo 20 pro заслуженно получил “звание” pro: диагональю экрана 6,5 дюймов, с обновлением экрана 90 герц, процессором Mediatek Helio G95, набирающий в Antutu 290 000, аккумулятором на 4500 мАч, андроидом 11 с Realme UI 2.0, квадра-камерой на 48 мегапикселей.

Отдельно хочется отметить дизайн: смартфон представлен в 2 расцветках: Black ninja и White knight. Все 3 модели идут в комплектации памяти на 64 гб и 128 ГБ.

А теперь про самое вкусное: цена.

Realme Narzo 20a – $116.

Realme Narzo 20 – $143.

Realme Narzo 20 pro – $200.

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