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В чем преимущества увеличения ОЗУ до 16 ГБ в MacBook Pro M1? Разбираемся на примере

24 Ноя, 2020

В чем преимущества увеличения ОЗУ до 16 ГБ в MacBook Pro M1? Разбираемся на примере

Почему 16 ГБ, а не 8 ГБ? Факты и цифры.

Интернет пользователь под ником Max Tech сравнил с 8 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. Когда речь идет о тяжелых нагрузках, различия между этими моделями огромна.

Наибольшая разница была замечена при экспорте 8K RAW R3D в 4K. В случае с MacBook Pro 8 ГБ система сделала это за 13,57 секунды, в то время как MacBook Pro 16 ГБ смог справился за 5,59 секунды. Такой результат можно сравнить с 16-дюймовым Core 2019 с 32 ГБ оперативной памяти.

MacBook Pro M1

Что еще интереснее, во время более интенсивных тестов температура MacBook Pro даже не доходила до уровня, когда система включала охлаждение. M1 поистине впечатляет.

MacBook Pro M1 тесты

“Я был очень удивлен, что во время тестов производительности система показывала довольно низкие температуры, и иногда вентилятор не включался вообще. Конечно, это огромная разница в сравнении с предыдущими моделями MacBook Pro на базе Intel.”

Max Tech даже опубликовал сравнительное видео. Рекомендуем ознакомиться с ним ниже.

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