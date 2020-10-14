В чем разница между iPhone 12 и iPhone 11

Рассказываем.

Все точки над «i» расставлены, iPhone 12 официально представлен. Мы знаем о нем все — стоимость, дату старта продаж, технические параметры и так далее. Пришло время сравнить новинку с предыдущим поколением, базовым iPhone 11.

В этом материале приводится просто сравнение, тут мы не станем склонять вас к покупке того или иного смартфона. Это тема для отдельных текстов.

Дизайн и габариты

У iPhone 12, как известно, совершенно новый «острый» дизайн в духе iPad Pro последнего поколения и iPhone 4. У него тонкие рамки. У iPhone 11 круглый корпус, как у iPhone XR. Рамки заметно толще.

Важное нововведение — покрытие Ceramic Shield, которое защищает смартфон от ударов и дисплей от царапин (риск их появления снижен в 4 раза по сравнению с iPhone 11).

Габариты iPhone 12 — 146,7 х 71,5 х 7,4 мм, весит он 162 г. iPhone 11 куда больше — 150,9 х 75,7 х 8,3 мм, вес — 194 г.

Защита и там и там — IP68. Но от влаги iPhone 12 защищен лучше.

iPhone 12 может быть черным, белым, зеленым, синим и красным.

У iPhone 11 расцветок на одну больше — черная, белая, зеленая, желтая, фиолетовая и красная.

Дисплей

У iPhone 12 новый 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2532 на 1170 пикселей. Контрастность — 2 000 000:1, яркость — 1200 кд/м². Экран поддерживает HDR, технологию True Tone и цветовой охват P3.

А у iPhone 11 — устаревшая 6,1-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1792 на 828 пикселей. Контрастность тут всего 1400:1, а яркость равна 625 кд/м². HDR отсутствует, а вот True Tone и P3 — есть.

Технические параметры

В основе iPhone 12 лежит 5-нм чипсет A14 Bionic. ЦП тут 6-ядерный, графическая система 4-ядерная, установлена новая система Neural Engine. Объем оперативной памяти, увы, пока что назван не был.

У iPhone 11 внутри находится A13 Bionic. Разумеется, он не такой производительный, как A14. Объем ОЗУ равен 4 ГБ.

И iPhone 12 и iPhone 11 предлагаются с 64, 128 или 256 ГБ флэш-памяти.

На деле оба устройства будут работать прекрасно еще очень и очень долго. Разницу скорее всего заметят только энтузиасты (и то — только на бумаге).

Но в будущем, когда появятся последующие версии iOS, отрыв будет становиться более ощутимым.

Камеры

И у iPhone 12 и iPhone 11 двойные камеры. И там и там конфигурация схожая — широкоугольный модуль + сверхширик, оба на 12 Мп.

Но у широкоугольника iPhone 12 диафрагма равна f/1.6, а сверхширика — f/2.4. У iPhone 11 — f/1.8 и f/2.4 соответственно.

Режимы ночной съемки есть и там и там, как и поддержка Deep Fusion, а также 2-кратный зум на уменьшение. Но iPhone 12 может похвастаться Smart HDR 3. У iPhone 11 – лишь Smart HDR.

Фронтальные камеры одинаковые, 12-мегапиксельные с диафрагмой f/2.2. Единственная разница — у iPhone 12 селфи-камера поддерживает Smart HDR 3.

Оба смартфона снимают видео в разрешении 4K на скорости 60 FPS.

У iPhone 12 появился таймлапс в ночном режиме.

Автономность

Время автономной работы не изменилось. И там и там — 17 часов при просмотре видео и 65 часов звука.

Другое

У iPhone 12 есть 5G-модем. А у iPhone 11 его нет. Но нам, жителям России, от этого ни холодно, ни жарко. Мобильных сетей пятого поколения в РФ нет и не предвидится в ближайшие годы.

А вот поддержка беспроводной зарядки MagSafe на 15 Вт у iPhone 12 — фишка полезная. Читаем о ней тут.

Скорость быстрой проводной зарядки идентичная.

Face ID полностью одинаковый у обеих моделей — слухи о новом поколении сенсора распознавания лица не подтвердились.

Смартфоны поддерживают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

В комплекте поставки iPhone 12 нет адаптера питания и наушников, только шнур. У iPhone 11 они были. Но теперь тоже не будет — такой вот «подарок» от Apple для покупателей моделей предыдущего поколения.

Цены

На официальном сайте Apple указаны следующие цены на iPhone 11:

iPhone 11 с 64 ГБ флэш-памяти — 54 990 рублей;

iPhone 11 с 128 ГБ флэш-памяти — 59 990 рублей;

iPhone 11 с 256 ГБ флэш-памяти — 69 990 рублей.

iPhone 12 намного дороже:

iPhone 12 с 64 ГБ флэш-памяти — 79 990 рублей;

iPhone 12 с 128 ГБ флэш-памяти — 84 990 рублей;

iPhone 12 с 256 ГБ флэш-памяти — 94 990 рублей.

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