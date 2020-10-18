В чем разница между iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Разбираемся.

Новые айфоны наконец-то были представлены 13 октября 2020 года. Многие из наших читателей не могут определиться, какой именно iPhone 12 им нужен. Сегодня мы сравним iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Первый стоит от 79 990 рублей, второй от 99 990 рублей.

За что просят дополнительные 20 тысяч?

Дизайн

И iPhone 12 и iPhone 12 Pro выглядят примерно одинаково. У них OLED-экраны, тонкие рамки, идентичные размеры и схожий дизайн. Простой айфон сделан из алюминия авиационного класса, а Pro-вариант — из хирургической стали. У первого матовая отделка, у второго — отполированная под металл. Более дорогой айфон тяжелее — но всего на 25 г.

Сзади отличий больше, так как у iPhone 12 камера двойная, а у iPhone 13 Pro – тройная.

Какой из айфонов симпатичнее? Никакой. Оба смотрятся стильно и дорого.

У iPhone 12 зато больше цветов — черный, белый, зеленый, синий и красный. Корпус iPhone 12 Pro может быть синим, золотистым, графитовым или серебристым.

Дисплеи

Оба смартфона получили 6,1-дюймовые OLED-дисплеи Super Retina XDR с разрешением 2532 на 1170 пикселей (плотность пикселей равна 460 ppi). Контрастность идентичная — 2000000: 1. Имеется поддержка технологии True Tone и защита Ceramic Shield (защита от царапин в сравнении с iPhone 11 выросла в 4 раза).

Максимальная яркость также одинаковая — 1200 нит. А вот средняя максимальная яркость отличается — у iPhone 12 это 625 нит, а у iPhone 12 Pro уже 800 нит. Но это несущественно.

5G

5G-модем есть и там и там. И в РФ это, к сожалению, не актуально. У нас мобильные сети пятого поколения не работают.

Технические параметры

Оба смартфона оснащены 5-нм чипсетам A14 Bionic. А вот объем оперативной памяти разный — у iPhone 12 всего 4 ГБ ОЗУ, а у iPhone 12 Pro уже 6 ГБ. Простой айфон можно купить с 64, 128 или 256 ГБ флэш-памяти. iPhone 12 Pro поставляется с накопителем на 128, 256 или 512 ГБ.

Apple не называет емкость аккумулятором айфонов. Но рассказывает об автономном времени работы. И тут цифры идентичные — до 17 часов при просмотре видео и до 65 часов при прослушивании звука. Мощность проводной быстрой зарядки равна 20 Вт, беспроводной магнитной MagSafe — 15 Вт.

Отличий немного. Разве что ОЗУ у Pro-шки больше.

Камеры

А вот тут уже разница есть и существенная. У iPhone 12 камера двойная (широкоугольный модуль и сверхширик, оба на 12 Мп), а у iPhone 12 Pro она тройная (ширик, сверхширик и телевик, все на 12 Мп) с сенсором LiDAR (лазерный дальномер, полезен для приложений дополненной реальности).

Поддержка ночного режима имеется и там и там, как и оптическая стабилизация.

Оптический зум у iPhone 12 2-кратный, а у iPhone 12 Pro уже 4-кратный.

Айфон 12 Pro может похвастаться поддержкой нового формата — смартфон умеет сохранять снимки в Apple ProRAW. Это полезно, если вам интересная продвинутая постобработка кадров.

Еще у Pro-модели есть функция записи видео в формате Dolby Vision HDR на скорости 60 fps (у iPhone 12 — лишь 30 fps).

И, наконец, Pro-версия получила ночной портретный режим съемки.

Итог

Переплачивать имеет смысл только тем, кому нужен телевик в смартфоне и интересны продвинутые функции съемки.

Всем остальным хватит обычного iPhone 12. Разница между двумя смартфонами не такая уж и существенная (в отличие от iPhone 11 и iPhone 11 Pro).

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