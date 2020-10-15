В чем разница между iPhone 12 Mini и iPhone SE 2020 — какой смартфон выбрать

Разбираемся.

У Apple теперь в продаже сразу два компактных айфона — недорогой iPhone SE второго поколения и дорогой iPhone 12 Mini.

Попробуем разобраться, чем они отличаются, а еще выяснить, есть ли смысл переплачивать за новинку.

Дисплей

У iPhone SE образца 2020 года 4,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1334 на 750 точек. Их плотность равна 326 ppi. Контрастность — 1400:1.

Айфон 12 Мини получил 5,4-дюймовую OLED-панель Super Retina XDR с разрешением 2340 на 1080 точек. Их плотность достигает 476 ppi. Контрастность — два миллиона к одному (!).

Функция True Tone (настраивает баланс белого в зависимости от освещения) есть и здесь и там.

Очевидно, что у iPhone 12 Mini дисплей куда круче, больше и контрастнее. Земля и небо.

Дизайн

У SE второго поколения дизайн из 2014 года — у него 4,7-дюймовый форм-фактор, как у Айфонов 6, 6s, 7 и 8, толстые рамки. Кому-то «ретро» нравится, другим — напротив.

Новый айфон, напротив, смотрится очень современно — у него стильные острые грани, почти незаметные рамки вокруг экрана.

И тот и другой смартфон маленькие. Причем, несмотря на 5,4-дюймовый дисплей, Айфон 12 Мини даже меньше, чем iPhone SE (2020).

Размеры и вес Айфон 12 Мини — 131,5 на 64,2 на 7,4 мм, 133 г;

Размеры и вес Айфон SE второго поколения — 138,4 на 67,3 на 7,3 мм, 148 г.

Одной рукой пользоваться можно и тем и другим устройством. Для людей с небольшими руками Айфон 12 Мини даже удобнее.

Что еще? У iPhone SE (2020) есть кнопка домой, у iPhone 12 Mini — ее нет.

Дизайн объективно оценить не удастся. Кому-то нравится одно, кому-то — другое. Но нам все-таки по душе iPhone 12 Mini. Он одновременно и современный и мимишный (особенно в красном цвете). А еще напоминает потрясающий iPhone 4.

Ударопрочность и защита от воды и пыли

В Apple заявили, что прочность iPhone 12 Mini крайне велика — все благодаря защитному покрытию нового поколения Ceramic Shield. Оно защищает и от падений и от царапин.

Но хлипким нельзя назвать и iPhone SE (2020).

Что касается защиты от воды и пыли, то тут победитель очевиден — iPhone 12 Mini. Класс защиты соответствует IP68, его можно погружать в воду на глубину до 6 метров (на 30 минут). А iPhone SE (2020) защищен по стандарту IP67 — окунать его можно только на глубину до 1 метра.

Цвета

У iPhone SE (2020) три варианта расцветки — скучные черная и белая, а также веселая красная.

У iPhone 12 Mini цветов больше, сразу пять — тут и синий, и зеленый, и красный, а также строгие черный и белый.

Face ID против Touch ID

У миниатюрного айфон 12 данные пользователя защищены с помощью датчика распознавания лиц Face ID, как у всех бескнопочных айфонов, начиная с iPhone X.

В iPhone SE (2020) используется дактилоскопический сканер Touch ID.

Что лучше? Не скажем. И та и другая система имеет свои достоинства и недостатки.

Технические параметры

У iPhone 12 Mini внутри новейший 5-нм A14. У iPhone SE (2020) — прошлогодний топовый A13 Bionic.

И тот и другой смартфон работают быстро, запускают все современные игры, летают с iOS 14. И так будет еще много-много лет.

На данный момент вы вряд ли заметите разницу в скорости, но со временем она наверняка появится.

Автономность

Apple никогда не называет емкость батарей своих смартфонов. Но, по слухам, она такая:

Айфон SE (2020) — 1821 мА*ч;

Айфон 12 Мини — 2227 мА*ч.

Мы также знаем, что Айфон 12 Мини способен проработать в режиме просмотра видеоконтента аж 15 часов. У второго SE этот показатель равен 13 часам.

Но, конечно, чтобы оценить реальную автономность, нужно изучить Айфон 12 Мини в реальной жизни, походить с ним недельку или две.

5G vs. 4G

Да, у iPhone 12 Mini есть 5G модем. Но на от этого ни холодно, ни жарко — в РФ мобильный интернет пятого поколения не работает. И ждать его придется еще много-много лет.

Чего уж таить, у нас и 4G работает далеко не везде.

Так что к плюсам нового айфона поддержку 5G мы относить не станем.

Но в мире ситуация иная. Там это важно. Особенно в США, где новые айфоны работают как в «медленном» 5G (частоты ниже 6 ГГц), так и в быстром (миллиметровый диапазон mmWave).

Камеры

Камера у iPhone 12 Mini объективно лучше. Она двойная — широкоугольный модуль (f/1.6) и сверхширик (f/2.4), оба на 12 Мп.

У iPhone SE (2020) есть только широкоугольный датчик на 12 Мп c диафрагмой f/1.8.

У iPhone 12 Mini также имеется поддержка Deep Fusion (фирменной технологии, которая заметно повышает четкость изображения), ночной режим съемки, он умеет снимать HDR-видео. У iPhone SE (2020) всего этого добра нет. И это невозможно не заметить.

Селфи-камеры? У нового айфона она 12-мегапиксельная. У бюджетного SE — 7-мегапиксельная.

Разное

Айфон 12 Мини поддерживает магнитную зарядку MagSafe мощностью 15 Вт. У iPhone SE (2020) этого нет.

Емкость накопителя и там и там одинаковая — выбирать приходится между 64, 128 и 256 ГБ.

Оперативной памяти у iPhone 12 Mini больше — 4 ГБ, у iPhone SE (2020) ее лишь 3 ГБ.

Цены

Ну и очень важный аспект — стоимость.

Сколько стоит iPhone SE второго поколения в России:

iPhone SE (2020) с накопителем на 64 ГБ — 39 990 рублей;

iPhone SE (2020) с накопителем на 128 ГБ — 44 990 рублей;

iPhone SE (2020) с накопителем на 256 ГБ — 53 990 рублей.

Сколько стоит iPhone 12 Mini в России:

iPhone 12 Mini с накопителем на 64 ГБ — 69 990 рублей;

iPhone 12 Mini с накопителем на 128 ГБ — 74 990 рублей;

iPhone 12 Mini с накопителем на 256 ГБ — 84 990 рублей.

Выводы

Оба смартфона актуальны. И продолжат оставаться таковыми на протяжении еще многих лет. У iPhone 12 Mini лучше камера, намного более совершенный экран и современный дизайн. Но у всего есть своя цена. Стоит он почти в два раза дороже, чем iPhone SE (2020). Невысокая стоимость — главная фишка этого смартфона. У него ретро-корпус, но все еще крутая начинка. Если вы не желаете переплачивать и хотите компактный айфон за разумные деньги — он вполне сгодится.

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