В чем разница между iPhone 12 Pro и iPhone 11 Pro

Рассказываем.

Разница между iPhone 12 и iPhone 11 довольно существенная. И она оправдывает смену одного смартфона на другой. Мы уже об этом писали. Кроме того, ранее мы сравнили iPhone 12 с iPhone 12 Pro. Тогда же пришли к выводу, что переплачивать лишние 20 тысяч рублей смысла не имеет. А что же iPhone 11 Pro? Имеет ли смысл менять прошлогодний премиальный айфон на «премиум» 2020 года выпуска?

Сейчас выясним.

Дизайн

У iPhone 12 Pro фирменный «острый» дизайн в духе iPhone 4 и iPhone 5. Выглядит новинка свежо и стильно. И действительно внешне сильно отличается от iPhone 11 Pro. Однако последний также по-прежнему смотрится современно. К тому же, не всем по душе острые грани, кому-то больше нравится закругленный корпус.

Оба гаджета изготовлены из хирургической стали. Размеры и вес практически одинаковый:

Габариты iPhone 12 Pro — 146,7 х 71,5 х 7,4 мм, весит он 187 г.

Габариты iPhone 11 Pro — 144 х 71,4 х 8,1 мм, вес равен 188 г.

Главное преимущество корпуса нового айфона — защитное покрытие Ceramic Shield. Производитель заявляет, что новый айфон в 4 раза крепче старого, а еще дисплей теперь куда лучше защищен от царапин.

И тот и другой смартфон защищены по стандарту IP68. Но iPhone 12 Pro можно погружать в воду на глубину до 6 метров, а iPhone 11 Pro — лишь на 4 метра. Оба — не дольше, чем на полчаса.

И там и там по четыре варианта расцветки. Премиальные айфоны 2019 и 2020 годов могут быть серыми, серебристыми, золотистыми. И у каждого по одному эксклюзивному цвету. У iPhone 12 Pro — синий, а iPhone 11 Pro — темно-зеленый. И последний нам нравится куда больше.

Итог: Однозначного победителя нет. Единственное преимущество нового айфона — защитное покрытие нового поколения.

Дисплей

Оба устройства оснащены OLED-дисплеями Super Retina XDR. Но у iPhone 12 Pro экран чуточку больше — 6,1 дюйма. У iPhone 11 Pro панель 5,8-дюймовая.

Разрешение у iPhone 12 Pro — 2532 на 1170 пикселей, плотность пикселей — 460 ppi, контрастность — 2 000 000:1, максимальная яркость — 1200 нит.

Разрешение у iPhone 12 Pro — 2436 на 1125 пикселей, плотность пикселей — 458 ppi, контрастность — 2 000 000:1, максимальная яркость — 1200 нит.

Экраны практически одинаковые. Если у iPhone 12 и iPhone 11 мы имеем дело с реальным апгрейдом (переход с IPS на OLED), то тут паритет.

Победитель: Отсутствует. Экраны совершенно одинаковые, разница лишь в размерах.

Технические параметры

Внутри iPhone 12 Pro бьется могучее сердце — 5-нм чипсет A14 Bionic. У iPhone 11 Pro внутри A13 Bionic.

Судя по тестам, на большой скачок производительности рассчитывать не стоит. Более того, эксперты, изучив данные бенчмарков AnTuTu и Geekbench, приходят к выводу, что Apple установила в айфоны нового поколения «урезанный» вариант A14 Bionic. Дело в том, что планшет iPad Air 4 с тем же чипсетом показывает результаты куда лучше. Причина — экономия заряда аккумулятора.

Емкость батарей и автономность новых айфонов, к сожалению, не стали выше – даже наоборот, у серии iPhone 12 она снизилась. И работает прошлогодний iPhone 11 Pro на час дольше, чем новейший iPhone 12 Pro.

Но памяти у iPhone 12 Pro больше — 6 ГБ. У iPhone 11 Pro — 4 ГБ ОЗУ.

Емкость накопителей также отличается. iPhone 11 Pro можно приобрести с 64, 256 или 512 ГБ флэш-памяти. У iPhone 12 Pro версии на 64 ГБ нет. Он «стартует» с 128 ГБ.

Пока что разница в производительности незаметна. Но в будущем, когда выйдут более требовательные игры и приложения, это может измениться (но вряд ли существенно).

Вердикт: Да, iPhone 12 Pro быстрее и мощнее. Но разница практически незаметная.

Камеры

У iPhone 12 Pro тройная камера. И у iPone 11 Pro тоже тройная. Все три модуля (ширик, сверхширик и телевик) и там и там 12-мегапиксельные. Да, слегка отличается диафрагма, но незначительно. Ночной режим, Deep Fusion также есть у обоих смартфонов.

Зум тоже одинаковый — 4-кратный (2 на приближение и 2 на удаление).

Новый айфон умеет сохранять фото в формате Apple ProRAW. Старый — не умеет. Еще iPhone 12 Pro может похвастаться поддержкой ночного режима для всех камер, включая фронтальную.

Селфи-камеры одинаковые — 12-мегапиксельные.

Видео айфоны снимают идентично — в 4K при 60 fps (максимум).

Наконец, у iPhone 12 Pro есть LiDAR. А у iPhone 11 Pro лазерного дальномера нет. Принцип его работы мы уже объясняли. В теории он сможет раскрыть новые грани приложений дополненной реальности.

Вердикт: Камеры практически одинаковые (за исключением Лидара). Разница при съемке фото и видео вряд ли будет существенная. Единственный момент — у iPhone 12 Pro мощнее процессор, быть может он покажет нам какое-нибудь чудо при обработке кадров. Но вряд ли.

Что еще?

У iPhone 12 Pro имеется 5G-модем, у iPhone 11 Pro его нет. Но нам все равно, ведь в РФ мобильные сети пятого поколения не работают.

iPhone 12 Pro поддерживает магнитную зарядку MagSafe мощностью 15 Вт. И это хорошо. Читаем о ней здесь.

Система Face ID одна и та же.

Последнее — новые айфоны в стандартной комплектации теперь лишены адаптера питания и наушников.

Цены

Цены на iPhone 11 Pro (по данным «Яндекс.Маркет») такие:

iPhone 11 Pro на 64 ГБ — 79 700 рублей;

iPhone 11 Pro на 256 ГБ — 96 690 рублей;

iPhone 11 Pro на 512 ГБ — 113 945 рублей.

Ожидаемо, что iPhone 12 Pro дороже:

iPhone 12 Pro на 128 ГБ — 99 990 рублей;

iPhone 12 Pro на 256 ГБ — 109 990 рублей;

iPhone 12 Pro на 512 ГБ — 129 990 рублей.

Итоги

Переплачивать 20 тысяч рублей (а то и больше, у серых дилеров iPhone 11 Pro можно купить дешевле 80 тысяч) за iPhone 12 Pro особого смысла мы не видим. Одно из главных преимуществ — 5G-модем — в РФ значения не имеет.

В остальном оба смартфона слишком похожи. Кроме того, iPhone 11 Pro работает дольше и может похвастаться нормальной комплектацией (с наушниками и адаптером с поддержкой быстрой зарядки).

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