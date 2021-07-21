В Chrome для iPhone теперь можно защитить вкладки с помощью Face ID или Touch ID

Полезная фишка.

Браузер Google Chrome получил обновление за номером 92. И это весьма важный апдейт. Теперь пользователи Chrome на iOS могут защитить открытые страницы с помощью лицевого сканера Face ID, дактилоскопического сканера Touch ID или просто код-пароля.

Таким образом, никто не сможет узнать, что вы разыскиваете в сети и на что смотрите. Для многих это весьма полезная штука.

Как включить?

1) Заходим в App Store. Обновляем приложение.

2) Видите, что написано?

3) Теперь идем в Настройки Chrome, выбираем вкладку Конфиденциальность.

4) Кликаем на Блокировать доступ к вкладкам инкогнито при закрытии Chrome.

Всё!

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