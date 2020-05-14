В Chrome появится долгожданная функция группировки вкладок

Наконец-то!

В браузере Google Chrome появится возможность группировки вкладок, направленная на повышение продуктивности пользователей. Нововведение будет добавлено в Chrome в мае, став доступным для пользователей браузера в операционных системах Windows, Mac, Linux и Chrome OS.

Новый инструмент позволит объединять вкладки в группы с изменяемыми названиями. Каждой группе можно будет присвоить собственный цвет. Созданные группы можно будет перемещать по панели с вкладками.

Возможность группировки вкладок в Chrome разрабатывается компанией Google в течение нескольких месяцев. Нововведение доступно для тестирования пользователям в бета-версии Chrome.

Разработчики Chrome предупредили, что новая функция будет постепенно появляться у пользователей. Медленный запуск необходим для сохранения стабильности и производительности работы браузера, подчеркнули в компании.

Источник: Google.

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