В чём фишки сервиса Apple Fitness+?

Сервис, созданный для того, чтобы прийти в форму и оставаться в ней.

На осенней презентации Apple анонсировала 2 новых модели Apple Watch, а также абсолютно новый сервис Fitness+. Уже давно владельцы Apple Watch могут в любой момент узнать пульс, время тренировки, сожжённые калории, пройденное расстояние и другие важные параметры, лишь взглянув на запястье. Это мотивирует и позволяет контролировать физическую нагрузку.

Для занятий спортом с сервисом Fitness+ следует просто выбрать нужную тренировку (новые будут добавляться каждую неделю) из каталога видео на iPhone, iPad или Apple TV. Когда пользователь запускает видео, автоматически начинается нужная тренировка в приложении для Apple Watch. Приложение отсылает показатели в реальном времени прямо на экран, на котором демонстрируется тренировка. Следовательно, весь прогресс виден как на запястье, так и на экране перед пользователем, что очень удобно.

Apple Fitness+ оснащён важными, но очень приятными мелочами. Если, к примеру, тренер просит пользователя проверить пульс во время тренировки, цифры становятся больше, чтобы их было проще разглядеть. При выполнении сложного интервала на экране включается обратный отсчёт, что повышает мотивацию при выполнении упражнения.

Кольца тренировки также находятся прямо на экране, и это помогает увидеть, как текущая тренировка помогает их заполнить. Если одно из колец заполнится во время тренировки, пользователь увидит поздравление в реальном времени.

По окончании тренировки составляется полный отчёт согласно данным с датчиков часов. В него входит информация о сожжённых калориях, среднем пульсе, пройденном расстоянии, темпе и состоянии колец активности.

В Apple Fitness+ загружены самые популярные тренировки, а значит, каждый сможет найти что-то для себя: йогу, велотренировки, танцы, бег и ходьбу на беговой дорожке, силовые тренировки, кор (тренировка на мышечный комплекс корпуса), силовые тренировки, высокоинтенсивные интервальные тренировки, греблю и даже тренировки на расслабление.

Тренироваться можно с оборудованием от любого производителя, а для многих тренировок нужны только гантели или же вообще не нужно никакого дополнительного спортивного оборудования.

Кроме того, можно заниматься и дома, и в спортзале, и на улице, и даже в поездках – словом, абсолютно везде.

Также, если вы новичок в фитнесе или давно не занимались, в Fitness+ есть программа для начинающих. Она поможет начать, изучить основы движения и фитнеса, чтобы впоследствии вы могли приступить к основным тренировкам.



Персональные рекомендации помогут подобрать следующую наиболее подходящую тренировку, а умные подсказки облегчат поиск.

Новое приложение подойдёт как для тех, кто тренируется ежедневно, так и для тех, кто просто хочет добавить больше спорта в свою жизнь, а также для тех, кто только собирается начать заниматься фитнесом. У Apple Fitness+ есть все шансы вывести тренировки на новый уровень и завоевать место в сердцах любителей спорта.

На момент запуска Fitness+ будет доступен в Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании и США.

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