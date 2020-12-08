В Дании построили подводный тоннель. Он выглядит великолепно

Красиво и удобно.

В Дании построили тоннель до Фарерских островов. Мало того, что путь теперь сокращён с 64 минут до 16, так ещё и выглядит эта подземная дорога просто отлично. Все подробности у нас. Поехали!

Тоннель длиной в 11,24 км имеет ещё и круговую развязку, потому что маршрут под землёй можно проложить до двух разных островов. Прежний путь занимал 55 км и не менее 64 минут, а новая дорога занимает в 4 раза меньше времени. Для граждан проезд будет открыт уже 19-го декабря.

Строительство началось в 2017-ом и сразу с трёх сторон, все пути сошлись в 2019-м. Глубина достигает 200 метров под уровнем моря, но резких переходов нет – максимальный угол повышения или снижения – 5%.

Вся внутренняя поверхность тоннеля раскрашена особым образом – создаётся впечатление, что вы едете под слоем льда или воды. Освещение тоже подобранно под эту стилистику.

Теперь о деньгах: стоило всё это дело около 12 млрд руб, если бы строили в России. Кстати, Крымский мост обошёлся почти в 230 млрд руб. Проезд стоит около 900 руб при разовой поездке, а стоимость годового абонемента будет составлять всего 3500 руб. Кстати, на тех двух островах проживают около 52 тыс чел, так что довольных этой стройкой оказалось достаточно. Всем лайк!

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