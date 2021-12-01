В декабре iPhone 6 и iPhone 6 Plus добавят в список устаревших устройств

Такое решение примет сама Apple.

Портал MacRumors, сославшись на собственные источники, пишет, что купертиновцы добавят Айфон 6 и Айфон 6 Плюс в список винтажных (устаревших) устройств. Случится это уже 31 декабря.

А это значит, что выпускать детали для них прекратят, с ремонтом могут возникнуть проблемы совсем скоро.

К слову, в РФ многие по-прежнему пользуются iPhone 6. Тем более, что это по-прежнему довольно неплохое устройство, которое продолжает быстро работать и относительно неплохо снимать.

А еще Айфон 6 стал первым айфоном с поддержкой Apple Pay.

Выпущены iPhone 6 и iPhone 6 Plus были в сентябре 2014 года. iPhone 6 получил 4,7-дюймовый дисплей. Такой форм-фактор оказался настолько удачным, что используется до сих пор в iPhone SE (2020). И, судя по всему, аналогичный корпус получит и iPhone SE 3.

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