В духе iPhone SE (2020). Новый 10,8-дюймовый iPad порадует уменьшенной ценой

Сколько будет стоить планшет пока неизвестно.

Apple выпустит новый 10,8-дюймовый iPad и обновленный iPad mini по той же стратегии, по которой ранее был запущен iPhone SE 2-го поколения. Компания оснастит планшеты современными процессорами, но при этом сделает устройства дешевле по сравнению с актуальными моделями. Об этом сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо.

С запуском iPhone SE 2-го поколения компания Apple изменила стратегию по запуску устройств входного уровня. Apple предложила покупателям смартфон с флагманским процессором и уменьшенной ценой. Напомним, что новый iPhone SE, несмотря на все улучшения, стал самым дешевым смартфоном в актуальной линейке iPhone. Модель оказалась в том числе дешевле iPhone 8, своего прямого предшественника.

По аналогичной стратегии Apple запустит новые модели iPad. Куо сообщил, что Apple готовит к запуску 10,8-дюймовый iPad и 8,5- или 9-дюймовый iPad mini. Оба планшета получат увеличенные экраны по сравнению с предшествующими моделями. Предполагается, что дисплеи увеличатся за счет уменьшения рамок.

Выход новых моделей iPad должен состояться в 2020 году. Не исключено, что одна из новинок может быть представлена на конференции разработчиков WWDC 2020, которая пройдет 22 июня.

Источник: MR.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: