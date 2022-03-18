В DxOMark новый лидер — флагманский смартфон HONOR Magic 4 Ultimate

Круче HUAWEI P50 Pro.

Компания HONOR наконец-то создала лучший камерофон в мире. Какой? HONOR Magic 4 Ultimate. По крайне мере, по версии экспертов DxOMark. Да, к ним могут быть вопросы, но другого аналогичного по уровню бенчмарка камерофонов не существует.

Какая камера у HONOR Magic 4 Ultimate?

Главный 50-мегапиксельный сенсор, 1/1.12 дюйма, пиксели размером 1.4 мкм, апертура f/1.6.

Ультраширокоугольный модуль 64-мегапиксельный, 1/2 дюйма, 126 градусов, апертура f/2.2.

Еще один датчик на 50-мегапиксельный, апертура f/2.

Телевик 64-мегапиксельный, апертура f/3.5.

dTOF-датчик 8 на 8.

Датчик для определения световой температуры.

Селфи-камера 12-мегапиксельная + ToF-сенсор.

Какой рейтинг в DxOMark? 146 баллов.

HONOR Magic 4 Ultimate основан на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Объем ОЗУ равен 12 ГБ, накопителя — 512 ГБ. Аккумулятор тут на 4600 мА*ч. Есть скоростная зарядка на 100 Вт. Плюс беспроводная на 50 Вт.

А экран? Огромный. 120-герцовый 6,81-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2848 на 1312 пикселей.

Цена? От 8 тысяч юаней. В рублях? От 130 тысяч рублей.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)