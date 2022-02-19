В DxOMark оценили Samsung Galaxy S22 Ultra на 131 балл — на 6 баллов ниже, чем iPhone 13 Pro/13 Pro Max
Не топовый камерофон.
Компания Samsung выпустила великолепный смартфон Galaxy S22 Ultra. Но лучшим камерофоном он точно не является. По крайней мере, к такому выводу пришли эксперты популярного бенчмарка камер смартфонов DxOMark.
Samsung Galaxy S22 Ultra они оценили всего на 131 балл.
Среди плюсов камеры:
- Точность экспозиции.
- Яркие цвета во всех условиях съемки.
- Потрясающий зум. По этому параметру Galaxy S22 Ultra один из лучших в мире.
- Экспозиция и автофокус на видео.
Минусы:
- Ночью снимки далеко не идеальные. Конкуренты снимают лучше. Слабая детализация и неестественные цвета (отдает желтизной).
- Чтобы получить четкие снимки в ночных условиях, приходится долго неподвижно держать смартфон. Возможно, это исправят обновлением прошивки.
- В целом снимки на смартфоны из топ-5 DxOmark более детализированные.
От топовых айфонов новинка отстала аж на 6 баллов!
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