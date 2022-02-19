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В DxOMark оценили Samsung Galaxy S22 Ultra на 131 балл — на 6 баллов ниже, чем iPhone 13 Pro/13 Pro Max

19 Фев, 2022

В DxOMark оценили Samsung Galaxy S22 Ultra на 131 балл — на 6 баллов ниже, чем iPhone 13 Pro/13 Pro Max

Не топовый камерофон.

Компания Samsung выпустила великолепный смартфон Galaxy S22 Ultra. Но лучшим камерофоном он точно не является. По крайней мере, к такому выводу пришли эксперты популярного бенчмарка камер смартфонов DxOMark.

Samsung Galaxy S22 Ultra они оценили всего на 131 балл.

Среди плюсов камеры:

  • Точность экспозиции.
  • Яркие цвета во всех условиях съемки.
  • Потрясающий зум. По этому параметру Galaxy S22 Ultra один из лучших в мире.
  • Экспозиция и автофокус на видео.

Минусы:

  • Ночью снимки далеко не идеальные. Конкуренты снимают лучше. Слабая детализация и неестественные цвета (отдает желтизной).
  • Чтобы получить четкие снимки в ночных условиях, приходится долго неподвижно держать смартфон. Возможно, это исправят обновлением прошивки.
  • В целом снимки на смартфоны из топ-5 DxOmark более детализированные.

От топовых айфонов новинка отстала аж на 6 баллов!

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1 Комментарий

  1. asmives:
    19.02.2022 в 14:05

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