В DxOMark оценили Samsung Galaxy S22 Ultra на 131 балл — на 6 баллов ниже, чем iPhone 13 Pro/13 Pro Max

Не топовый камерофон.

Компания Samsung выпустила великолепный смартфон Galaxy S22 Ultra. Но лучшим камерофоном он точно не является. По крайней мере, к такому выводу пришли эксперты популярного бенчмарка камер смартфонов DxOMark.

Samsung Galaxy S22 Ultra они оценили всего на 131 балл.

Среди плюсов камеры:

Точность экспозиции.

Яркие цвета во всех условиях съемки.

Потрясающий зум. По этому параметру Galaxy S22 Ultra один из лучших в мире.

Экспозиция и автофокус на видео.

Минусы:

Ночью снимки далеко не идеальные. Конкуренты снимают лучше. Слабая детализация и неестественные цвета (отдает желтизной).

Чтобы получить четкие снимки в ночных условиях, приходится долго неподвижно держать смартфон. Возможно, это исправят обновлением прошивки.

В целом снимки на смартфоны из топ-5 DxOmark более детализированные.

От топовых айфонов новинка отстала аж на 6 баллов!

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