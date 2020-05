В EGS бесплатно раздадут GTA V. Уже сегодня

Готовьтесь забирать!

Epic Games Store бесплатно раздаст игру Grand Theft Auto с 14 по 21 мая. Сообщение об этом было случайно опубликовано сегодня в официальном Twitter магазина.

Впервые о планах EGS запустить раздачу GTA 5 сообщил игровой сайт GamePressure. После его информацию подтвердил аналитик Даниэль Ахмад, ранее неоднократно отмечавшийся достоверными утечками.

На следующий день после утечек в блоге EGS в Twitter появилось сообщение о запуске раздачи GTA 5 до 21 мая. В сообщении подчеркивалось, что игра останется доступна игрокам навсегда. Публикация была удалена спустя несколько минут после размещения.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418

— Wario64 (@Wario64) May 14, 2020