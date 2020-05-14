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В EGS бесплатно раздадут GTA V. Уже сегодня

14 Май, 2020

В EGS бесплатно раздадут GTA V. Уже сегодня

Готовьтесь забирать!

Epic Games Store бесплатно раздаст игру Grand Theft Auto с 14 по 21 мая. Сообщение об этом было случайно опубликовано сегодня в официальном Twitter магазина.

В EGS бесплатно раздадут GTA V. Уже сегодня

Впервые о планах EGS запустить раздачу GTA 5 сообщил игровой сайт GamePressure. После его информацию подтвердил аналитик Даниэль Ахмад, ранее неоднократно отмечавшийся достоверными утечками.

На следующий день после утечек в блоге EGS в Twitter появилось сообщение о запуске раздачи GTA 5 до 21 мая. В сообщении подчеркивалось, что игра останется доступна игрокам навсегда. Публикация была удалена спустя несколько минут после размещения.

Ожидается, что раздача GTA 5 в EGS начнется позже 14 мая. Для получения бесплатной игры пользователям будет достаточно зарегистрироваться в EGS и добавить GTA 5 в свою коллекцию.

Источник: Twitter.

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1 Комментарий

  1. Александр:
    14.05.2020 в 10:44

    Это отличная новость !!! Надеюсь это не урезанная демка будет

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