В EGS бесплатно раздадут GTA V. Уже сегодня
Готовьтесь забирать!
Epic Games Store бесплатно раздаст игру Grand Theft Auto с 14 по 21 мая. Сообщение об этом было случайно опубликовано сегодня в официальном Twitter магазина.
Впервые о планах EGS запустить раздачу GTA 5 сообщил игровой сайт GamePressure. После его информацию подтвердил аналитик Даниэль Ахмад, ранее неоднократно отмечавшийся достоверными утечками.
На следующий день после утечек в блоге EGS в Twitter появилось сообщение о запуске раздачи GTA 5 до 21 мая. В сообщении подчеркивалось, что игра останется доступна игрокам навсегда. Публикация была удалена спустя несколько минут после размещения.
Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418
— Wario64 (@Wario64) May 14, 2020
Ожидается, что раздача GTA 5 в EGS начнется позже 14 мая. Для получения бесплатной игры пользователям будет достаточно зарегистрироваться в EGS и добавить GTA 5 в свою коллекцию.
Источник: Twitter.
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Это отличная новость !!! Надеюсь это не урезанная демка будет