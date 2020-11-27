В Европе вводят рейтинг ремонтнопригодности техники по примеру iFixit

Забота о потребителях в ЕС.



В Европе решили защитить своих потребителей и присваивать технике баллы ремонтнопригодности. Так, как это делает iFixit, но для всей техники в ЕС. Подробности у нас. Поехали!

Парламентарии считают, что покупатель должен знать, на какие траты ему придётся рассчитывать в случае поломки гаджета. А также должен заранее знать срок службы изделия. Не только гарантийный период, а ещё и расчётный срок эксплуатации.

Решено присваивать баллы. Примерно по такому же принципу, как их начисляют в iFixit. Напомню, что эти ребята разбирают технику до последнего винтика и оценивают её на возможность самостоятельного ремонта, ремонта в сервисе и ремонтнопригодности в принципе. Такой шаг спровоцировала Apple, задрав цены на ремонт в своих сервисах настолько, что ремонт обходится не намного выгоднее покупки нового устройства.

Теперь конкуренция в среднем и низком ценовых сегментах будет обостряться ещё и этим фактором.

Новые нормы вступают в силу уже в 2021-м. Страна-пионер в этом вопросе будет Франция. Вообще Франция идёт очень интересным путём: маркировки появляются у них раньше всех – январе 2021, iPhone 12 с зарядкой и наушниками в комплекте продаются вообще только у них.

Как вы относитесь к такой инициативе в ЕС? Полезна ли она была бы в России?

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