В Голландии показали новую электрическую яхту, но на ней далеко не уплывёшь

Экология на первом месте.

В Голландии представили электрическую яхту выходного дня. Но проблема у неё та же, что и у электорокара, – дальность хода. Все подробности у нас. Поехали!

Голландцы вообще с флотом на «ты». Они даже решили беречь природу экологически чистыми яхтами. Оказывается, обладатели яхт чувствуют себя виноватыми за выбросы их водного транспорта. Именно для таких социально-ответственных граждан выдуманы особые электояхты – Soel Senses 48. Это даже больше катамаран, чем яхта, но всё равно очень интересно. И вот самые интересные факты:

1. Длинна – 48 футов (более 14,5 метров).

2. Вмещает до 8 пассажиров.

3. Приспособлен только для частного владения – речным трамвайчиков такое судно сделать сложно.

4. На борту куча мест для отдыха, причём в любую погоду.

5. Питание осуществляется от встроенных АКБ и солнечной энергии.

6. Крейсерская скорость – 10 узлов, максимальная – 18 (около 19 и 33 км/ч соответственно).

7. Дальность хода – 56 морских миль (почти 104 км).

8. Это уже 3-е поколение подобного транспорта из Голландии.

9. Нулевой выброс вредных веществ, полностью безотходная эксплуатация.

10. Цена пока не объявлена, но интерес у потенциальных покупателей уже есть.

Вы можете заметить, что это не фотографии, а компьютерные изображения. Это связано с тем, что всё оформление делается под заказчика. То есть на картинках только примерный базовый вариант оформления.

Я думаю, что идея неплохая, ведь нужно отплыть куда-то, чтобы загорать и плавать, но 100 км – всё равно маловато. А как думаете?

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