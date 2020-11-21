В Google Chrome включили поддержку нескольких окон на iPad

Это должно было случиться.

Новое обновление Google Chrome для iPad даст возможность пользователям открывать несколько окон в своем браузере. Думаем, что такую функцию можно было внедрить намного раньше, но похоже, что у Google были свои планы на этот счет. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Теперь при желании на экране iPad будет аккуратно отображаться сразу две веб-страницы браузера. В дополнение к этому Google выпустили виджеты для главного экрана для своих приложений Gmail и Google Диск.

Немного углубимся в 2019 год и вспомним, что в iPadOS 13 пользователи получили возможность открывать несколько копий одного и того же приложения. Похожую функцию как раз получил Chrome для iPad.

Как это работает? Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо нажать на ссылку и удерживать ее какое-то время, после чего появится вкладка «Открыть в новом окне». Пользуемся на здоровье!

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