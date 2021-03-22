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В HomePod mini нашли скрытый датчик. Что он делает?

22 Мар, 2021

В HomePod mini нашли скрытый датчик. Что он делает?

Сюрприз от Apple.

Колонка HomePod mini оказалась круче, чем все думали. Многие разбирали динамик, но пропустили самое интересное.

HomePod mini

Оказывается, Apple встроила HomePod mini необычный сенсор. Его размер – 1,5 на 1,5 мм. Он спрятан в нижней части корпуса, рядом с кабелем питания.

В HomePod mini нашли скрытый датчик

Датчик обнаружило издание Bloomberg (при содействии специалистов iFixit). Что делает эта штука? Измеряет температуру и влажность.

Находка работоспособная, просто выключенная. По мнению экспертов – сенсор активируется программно.

В HomePod mini нашли скрытый датчик

Вероятно, в будущем его включит сама Apple. Например, с помощью обновления прошивки.

Зачем такой датчик HomePod mini? Колонка сможет управлять системами умного дома. Вентиляторами, кондиционерами и так далее. В зависимости от предпочтений владельца.

Apple комментировать случившееся не стала.

Источник: appleinsider.com

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