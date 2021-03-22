В HomePod mini нашли скрытый датчик. Что он делает?

Сюрприз от Apple.

Колонка HomePod mini оказалась круче, чем все думали. Многие разбирали динамик, но пропустили самое интересное.

Оказывается, Apple встроила HomePod mini необычный сенсор. Его размер – 1,5 на 1,5 мм. Он спрятан в нижней части корпуса, рядом с кабелем питания.

Датчик обнаружило издание Bloomberg (при содействии специалистов iFixit). Что делает эта штука? Измеряет температуру и влажность.

Находка работоспособная, просто выключенная. По мнению экспертов – сенсор активируется программно.

Вероятно, в будущем его включит сама Apple. Например, с помощью обновления прошивки.

Зачем такой датчик HomePod mini? Колонка сможет управлять системами умного дома. Вентиляторами, кондиционерами и так далее. В зависимости от предпочтений владельца.

Apple комментировать случившееся не стала.

Источник: appleinsider.com

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