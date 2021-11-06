В iFixit подтвердили, что после замены экрана в iPhone 13 не работает Face ID

Проблема.

Портал 9to5Mac, сославшись на экспертов iFixit, подтверждает, что после замены дисплея на новых айфонах перестает работать лицевой сканер Face ID. Все из-за специального контроллера, установленного между дисплеем и материнской платой. Он отвечает за сверку серийных номеров. Кроме того, в контроллер вшиты специальные ID дисплея и смартфона.

Без переноса коннектора Face ID работать не будет. Без вариантов. Что делать мастерским?

1) Либо стать авторизованным партнером Apple, вступив в программу независимых мастеров. Затем заказать оборудование запчасти у купертиновцев. Но это дорого. Потребуется пройти строгий контроль качества, а еще обучить мастеров и пройти сертификацию.

2) Купить специальный профессиональный микроскоп и заняться переносом контроллеров с одного дисплея на другой. Микроскоп, впрочем, стоит тысячи и тысячи долларов.

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