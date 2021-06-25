В Instagram Джона Макафи сразу после его смерти появилась ссылка на теорию заговора QAnon

Страничку быстро удалили.

Несколько дней назад мы узнали о смерти Джона МакАфи (John McAfee), эксцентричного миллионера и автора знаменитой антивирусной программы McAfee. Сразу же после появления в сети информации о его самоубийстве на его личной странице в социальной сети Instagram появился пост с отсылкой на знаменитую и весьма мрачную теорию заговора QAnon.

Эта теория заговора предполагает, что всей планетой управляет группа политиков из Демократической партии США вместе с миллиардерами, голливудскими актерами и прочими влиятельными лицами, которые являются сатанистами и педофилами (пьют кровь, убивают младенцев и прочее, прочее). Те, кто верят в существование организации QAnon, считают, что Дональд Трамп (Donald Trump), бывший президент США, яростно сражался с этой организацией. Разумеется, тайно. И, проиграв выборы, проиграл войну со злобными властителями миропорядка. В России в эту теорию верит, к примеру Катя Гордон.

Вскоре после появления в Instagram 75-летнего Макафи картинкой с буквой Q (ассоциируется с QAnon) его страницу заблокировали.

Напомним, что Макафи находился в тюрьме города Барселона. Следствие утверждает, что он покончил с собой, когда узнал, что суд Барселоны решил экстрадировать его в США, где ему грозил срок в размере 30 лет — его обвиняли в неуплате налогов. Удивляет тот факт, что ранее Макафи говорил, что никогда и ни при каких обстоятельствах не совершит самоубийство. Это был сильный, волевой человек, состоявшаяся личность. Таким людям подобные поступки не свойственны. Вдобавок решение суда Барселоны можно было обжаловать.

Но правды, вероятно, мы так никогда и не узнаем.

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