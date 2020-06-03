В Instagram появился заказ еды

Необычное нововведение.

С сегодняшнего дня заказывать еду можно будет не отвлекаясь от пролистывая ленты в Instagram. Соцсеть запустила в России новые функции для заказы еды. Instagram позволил ресторанам добавлять кнопку для заказы еды на страницы своих профилей.

Для заказы еды в Instagram пользователям нужно нажать на кнопку заказа или специальный стикер для сторис «Заказ еды». После этого откроется сайт партнера по доставке еды, где останется оформить и оплатить заказ. Пользователи могут делиться сторис ресторанов и кафе, тем самым привлекая внимание своих подписчиков к понравившемуся заведению.

Новые функции Instagram запущены в рамках инициатив соцсети по поддержке малого бизнеса. Как сообщили в Instagram, нововведения должны помочь продовольственному и ресторанному бизнесу получить поддержку от своих клиентов. Подробнее о настройке функции заказа еды в Instagram для страницы профиля написано на сайте соцсети.

Источник: Instagram.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)