В iOS 13.6 обнаружено полезное нововведение
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В выпущенной 9 июня второй бета-версии iOS 13.6 обнаружено полезное нововведение, которого не было в предыдущей тестируемой сборке. Apple добавила в iOS 13.6 beta 2 возможность отключения автоматической загрузки обновлений для iPhone.
С выходом iOS 13.6 у пользователей появится возможность самим решать, необходима ли им автоматическая загрузка последних обновлений. Функция будет полезной для тех пользователей, которые не хотят, чтобы обновления iOS автоматически загружались и хранились в памяти устройства.
По умолчанию функция автоматической загрузки обновлений включена в iOS 13.6. Пользователям, которые хотят отказаться от скачивания последних версий iOS, необходимо будет отключить функцию в настройках iPhone.
В актуальных версиях iOS обновления для iPhone автоматически загружаются, когда устройство подключено к Wi-Fi и имеет уровень заряда более 50%.
Источник: Bloha.ru.
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