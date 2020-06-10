В iOS 13.6 обнаружено полезное нововведение

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В выпущенной 9 июня второй бета-версии iOS 13.6 обнаружено полезное нововведение, которого не было в предыдущей тестируемой сборке. Apple добавила в iOS 13.6 beta 2 возможность отключения автоматической загрузки обновлений для iPhone.

С выходом iOS 13.6 у пользователей появится возможность самим решать, необходима ли им автоматическая загрузка последних обновлений. Функция будет полезной для тех пользователей, которые не хотят, чтобы обновления iOS автоматически загружались и хранились в памяти устройства.

По умолчанию функция автоматической загрузки обновлений включена в iOS 13.6. Пользователям, которые хотят отказаться от скачивания последних версий iOS, необходимо будет отключить функцию в настройках iPhone.

В актуальных версиях iOS обновления для iPhone автоматически загружаются, когда устройство подключено к Wi-Fi и имеет уровень заряда более 50%.

Источник: Bloha.ru.

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