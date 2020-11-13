В iOS 14.3 добавили новый режим фото ProRAW для владельцев iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Лучше камера – больше настроек для фото.

Сегодня в Apple допустили небольшую оплошность, связанную с публикацией новой iOS 14.3 для разработчиков. Конечно, ОС быстренько убрали с официального сайта, но всегда найдется тот, кто это заметит.

Естественно, энтузиасты уже вдоль и поперек изучили особенности новой операционки. Что нового добавили в Apple для iOS 14.3? Например, поддержку формата фотографий Apple ProRAW для владельцев на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Активировать новую опцию можно в «Настройках» в меню раздела «Камера». Внутри него пользователи найдут раздел «Форматы», там расположился переключатель для Apple ProRAW. Как заверили в компании из Купертино, каждая фотография, сделанная в таком режиме, будет занимать 25 МБ в памяти смартфона.

Такие изображения будут использовать линейный формат DNG, в котором будет храниться большее количество данных и информация о динамическом диапазоне в файле, что даст пользователям больше возможностей для редактирования экспозиции и баланса белого.

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