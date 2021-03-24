В iOS 14.5 Beta 5 нашли кое-что интересное про новый iPad Pro

Планшет получит мощный чип A14X.

iOS 14.5 Beta 5 только вышла, а уже преподнесла сюрприз. В коде операционной системы есть намеки на обновленный iPad Pro.

В iOS 14.5 Beta 5 упоминается графический процессор под кодовым названием 13G. Такого нет в прошлых и текущих процессорах A-серии.

Согласно схеме именования чипов Apple, 13G относится к платформе A14X. Это усовершенствованная версия A14 Bionic.

Кроме того, выяснилось следующее. В основе A14X – процессор Apple M1, установленный в последние Mac.

Сказанное совпадает с недавним отчетом Bloomberg. Инсайдеры узнали, что iPad Pro 2021 получит процессор, не уступающий Apple M1.

A14X идеально подходит на данную роль.

Источник: 9to5mac.com

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